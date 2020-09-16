2020/09/16 | 14:55 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب في ولاية فلوريدا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب في ولاية فلوريدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).