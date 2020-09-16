رئاسة البرلمان: جرى التنكيل بأفراد العائلة في المنصور وتصفيتهم بوحشية

2020/09/16 | 14:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أدانت رئاسة البرلمان، الأربعاء، حادثة قتل عائلة في بغداد، فيما طالبت بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت.



وقال نائب رئيس البرلمان بشير حداد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، "ندين بأشد العبارات الجريمة البشعة والنكراء بحق عائلة تعيش وسط بغداد منطقة المنصور، حيث تم التنكيل بأفراد العائلة المتكونة من الأب دارا رؤوف والزوجة الموظفة عالية رشيد نجم والإبنة الصيدلانية (شيلان) وقتلهم بفعل غادر وجبان وتصفيتهم جسدياً وبوحشية يندى له الجبين".

واستنكر الحداد، "هذه الجريمة البشعة"، فيما طالب "الجهات المختصة بالإسراع في إجراء تحقيق عاجل وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت لينالوا جزاءهم العادل طبقا للقانون".

من جانبه ادان النائب ديار برواري، الحادثة، محذرا من خطورة هذه الجرائم على أمن المواطنين وارواحهم.

وقال برواري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 أيلول2020) إن "ما حدث يوم أمس جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية والتي جرت وسط العاصمة بغداد حيث تم قتل السید دارا رؤف نجم و زوجتة السیدة عالیة نجم و ابنتها الصیدلانیة شیلان دارا رؤف في حي المنصور وسط بغداد التي یشرف الجیش العراقي على أمنها وحمايتها".

وأشار البيان إلى أنه " تم نحر جميع افراد العائلة علی ید مجرمین في ظروف غامضة".

وأكد برواري على أن "هذا الجرم يمثل عملا ارهابيا خطيرا".

وطالب الجهات الأمنية، "باجراء تحقيق واسع وبالعمل الفاعل للوصول الی الجناة الحقیقیین و احالتهم الی القضاء لینالوا جزائهم ومنع تكرار هذه الجرائم التي تهدد الأمن والأمان للمواطنين وتعد رسالة خطيرة لاثارة الخوف بين السكان".

وقال مصدر في وزارة الداخلية، في وقت سابق، إن مجهولين اقتحموا اسرة شابة صيدلية في بغداد وقتلوها مع والديها نحراً، في منطقة المنصور في بغداد، فيما أثارت الحادثة تفاعل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال بعضهم إن العملية قد تكون اغتيالاً على خلفية مشاركة الصيدلية ’شيلان’ كمسعفة خلال احتجاجات ساحة التحرير.

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