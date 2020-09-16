الكويت تتسلم رفات

2020/09/16 | 14:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، تسلمها عددا من الرفات يعتقد أنها تعود لأسرى كويتيين عثر عليها في العراق.

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