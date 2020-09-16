الكاظمي: محافظة ميسان مضحية وسنبذل الجهود لتقديم الخدمات لأهلها

2020/09/16 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يجري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة الى محافظة ميسان للاطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة.

واكد الكاظمي خلال لقائه بمحافظ ميسان علي دواي ورؤساء الدوائر الخدمية، أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهل ميسان، لافتا الى ان سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات، مما يعد جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات.

وحول الأوضاع الأمنية في ميسان، شدد الكاظمي على تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة، مؤكدا ان أكثر الخروقات تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية، غير ان العشائر الأصيلة لن تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط الأمن والاستقرار.

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