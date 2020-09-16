ائتلاف النصر يدعو إلى إبعاد السلاح المنفلت عن المراكز الانتخابية

2020/09/16 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف النصر صعوبة التخلص من عمليات التزوير خلال الانتخابات المقبلة، داعيا إلى إبعاد السلاح المنفلت عن المراكز الانتخابية.

وذكر الائتلاف في بيان أن العديد من العوامل تعيق نزاهة الانتخابات المقبلة وشفافيتها ومنها السلاح المنفلت الذي سيكون له تدخل واضح في محاورها، كما حدث في انتخابات ألفين وثمانية عشر والتي أفرزت نتائج مزورة مازال العراق يعاني من آثارها حتى الآن، مشددا على أهمية قيام الشعب بدعم إجراءات الحكومة في محاربة السلاح المنفلت لضمان انتخابات نزيهة تنقل البلاد إلى مرحلة حقيقية من الديمقراطية.

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