2020/09/16 | 14:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ادانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي اليوم الاربعاء ، العمل الاجرامي الذي قامت به خفافيش الظلام بقتل عائلة الصيدلانية شيلان دارا رؤوف في منطقة المنصور ببغداد “، مطالبة ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاسراع في كشف ملابسات الجريمة البشعة وتقديم الجناة المجرمين الى العدالة ومحاكمتهم لينالوا جزائهم العادل “.

وقالت الكتلة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ندين ونستنكر العمل الاجرامي الذي قامت به خفافيش الظلام بقتل عائلة الصيدلانية شيلان دارا رؤوف في منطقة المنصور ببغداد بأشبع الطرق والتنكيل والتمثيل بجثثهم الطاهرة وتضاف هذه الجريمة المروعة التي يندى لها جبين الانسانية الى مسلسل الجرائم بحق المواطنين العزل الامنين “.

وطالبت الكتلة “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاسراع في كشف ملابسات الجريمة البشعة وتقديم الجناة المجرمين الى العدالة ومحاكمتهم لينالوا جزائهم العادل وعدم التهاون في ذلك وتحمل المسؤولية في القصاص من القتلة وعدم السماح بتكرار تلك الجرائم والتصدي لملف حماية حياة المواطنين ايا كانوا وفي اي مكان “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب الكاظمي الكشف عن جريمة قتل الصيدلانية وعائلتها) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب الكاظمي الكشف عن جريمة قتل الصيدلانية وعائلتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).