كسر رقم جديد عالمياُ في “الغوص الحر” على يد غواص فرنسي – فيديو

2020/09/16 | 15:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كسر رقم جديد عالمياُ في “الغوص الحر” على يد غواص فرنسي.

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