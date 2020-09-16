الأزمة النيابية تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا في العراق: سيكون الوضع كارثيا!

2020/09/16 | 15:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

حذر عضو خلية الأزمة النيابية ازاد حميد شفي، الأربعاء، من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا في العراق خلال الأيام القادمة.

وقال شفي لـ /المعلومة/، إن “حدوث موجة ثانية من كوفيد ١٩ خلال الأيام المقبلة قد ينذر بكارثة على مستوى الصحة في العراق في ظل الظروف التي تعاني منها المستشفيات .



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وأضاف أن “منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة قد حذرت مؤخرا من مخاطر انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في البلاد “.

وأشار إلى أن “البلاد تعيش على مخاوف تجدد تفشي الفيروس وسط إحصائيات تشير إلى أن الوباء في تزايد مستمر “،

وتابع أن “هناك مخاوف كبيرة في ازدياد حالات الإصابة والوفيات لاسيما مع حلول العام الدراسي الجديد”، انتهى / ح 25

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