وزير الخارجية يدعو ألمانيا الاستمرار في القيام بالمهامّ المنوطة بها لمحاربة تنظيم داعش الإرهابيّ

2020/09/16 | 15:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع وزيرة الدفاع الألمانية كرامب كارنباور، وبحثا تطوُّرات الوضع السياسيّ والأمنيّ في العراق، والتنسيق القائم في إطار التحالف الدولي لمُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ.

وأشاد الوزير بالدور والدعم العسكريّ الألمانيّ للعراق في مُواجَهة تنظيم داعش الإرهابيّ، كما بحث الجانبان السُبُل الكفيلة بمنع عودة الجماعات الإرهابيّة من جديد.

وجرى هذا اللقاء في مبنى وزارة الدفاع الألمانيّة.

وجدّد الوزير دعوة الجانب الألمانيّ إلى الاستمرار في القيام بالمهامّ المنوطة به في إطار التحالف الدوليّ لمحاربة تنظيم داعش الإرهابيّ بما في ذلك تدريب القوات العراقية، وتقديم الدعم الاستخباريّ والتقنيّ.

من جانبها أكّدت الوزيرة الألمانيّة استمرار موقف بلادها الداعم للعراق في مُختلِف المجالات، ولاسيّما ذات العلاقة بتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميّ.

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