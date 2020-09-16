العراق يُرسِل شحنة المُساعدات الثالثة إلى الخرطوم

2020/09/16 | 15:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وصلت إلى الخرطوم شحنة المُساعَدات الثالثة، وتشتمل على 600 سلة غذائيّة مُقدّمة من العراق إلى الأشقاء في السودان.وكان في استقبال الوفد العراقيّ القادم من بغداد القائم بأعمال سفارة جمهوريّة العراق في الخرطوم سلمى قدوري، وعدد من موظفي السفارة، وحضر عن الجانب السودانيّ مدير مُفوّضيّة العون الإنسانيّ عباس فضل الله.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثيّة التي يُقدّمها العراق؛ للتخفيف من حجم المُعاناة التي تعرَّض لها الشعب السودانيّ جراء الفيضانات.

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