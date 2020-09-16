التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف عدا السادس الإعدادي

2020/09/16 | 15:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حددت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية اليوم الأربعاء موعد الامتحانات للصفوف غير المنتهية.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها “يس عراق” تحديد العاشر من تشرين الأول موعداً لبدء امتحانات الصفوف غير المنتهية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بضمنها الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي.

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