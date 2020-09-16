قطاع السياحة العالمي يخسر 460 مليار دولار جراء كورونا

2020/09/16 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أدى الانخفاض الهائل في السفر الدولي خلال النصف الأول من العام 2020 إلى تكبد قطاع السياحة العالمي خسارة 440 مليون سائح، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وتراجع عدد السياح في العالم بمعدل 65% في النصف الأول بسبب إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن صناعة السياحة العالمية خسرت 460 مليار دولار جراء أزمة كورونا، وهذا يمثل “نحو خمسة أضعاف الخسارة في عائدات السياحة الدولية المسجلة في 2009 وسط الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية”.

وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من المناطق الأولى التي شعرت بتأثير أزمة كورونا على السياحة، القطاع الأكثر تضررا من أزمة كورونا، حيث انخفض عدد السياح بنسبة 72%.

وكانت أوروبا ثاني أكثر المناطق تضررا من جميع مناطق العالم، حيث تراجع عدد السياح بنسبة 66%، فيما كان الانخفاض في الأمريكتين (55%)، وإفريقيا والشرق الأوسط (57% أيضا).



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