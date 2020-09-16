فيديو.. القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة الإتجار بطفلتهما: إحنا مظلومين

2020/09/16 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان / من حين لآخر يخلق اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب ، حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لما يتم نشره من فيديوهات تتعلق بطفلتهما “آيلين”.ولمزيد من المشاهدات والتربح ، يتعمد أحمد حسن وزوجته ، اختيار فيديوهات مثيرة للجدل ، مثلما حدث خلال الأيام الماضية ، حيث نشر […]

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