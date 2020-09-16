الكاظمي يعد بإعلان مجلس الخدمة

2020/09/16 | 15:18 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} ألتقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، وعلى هامش زيارته الى محافظة ميسان، بممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في محافظة ميسان، واستمع الى مطالبهم التي تنصب على النهوض بواقع المحافظة وأبنائها.





وقال الكاظمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "واقع محافظة ميسان مؤلم، فيما تعد من أكثر المحافظات، مثالية للنمو والنجاح، حيث تتوافر فيها كل المقومات، وتنتظر من يستثمر طاقاتها".

وبيّن أنه "سيعلن عن مجلس الخدمة الذي سينظم التعيينات في مؤسسات الدولة وفق خطط مرسومة، ويحقق العدالة للمتقدمين ويغلق الباب أمام محاولات استغلال هذا الملف".

وأكد الكاظمي أن "الحكومة تواجه تحديات وضغوطات، وهي تعمل حاليا على تخليد تضحيات شهداء تشرين وتثبيت حقوقهم، وبيّن أن العنف واستخدام السلاح لا ينفع ولا يبني دولة، والحل الجذري هو سيادة القانون وتحقيق المساواة والعدل".

عمار المسعودي

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