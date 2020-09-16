بالوثيقة.. تعيين ذوي المهن الطبية والصحية

2020/09/16 | 15:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة الصحة والبيئة، تعيين ذوي المهن الطبية والصحية.وبحسب وثيقة للوزارة حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه فانه "سوف يتم اطلاق استمارة بالتعيينات بعد ساعات".ويشير الكتاب الى ان التعيينات ستكون من درجات حركة الملاك {الحذف والاستحداث}.عمار المسعودي

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