تعاون إيراني عراقي لتعزيز الأمن الحدودي

2020/09/16 | 15:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اشارة الى عقد اجتماع مشترك مع قادة حرس حدود مدينة السليمانية شمال العراق، قال قائد حرس سردشت الحدودي بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب ايران) : ...

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