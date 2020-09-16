"سلوك قطاع الطرق".. دمشق ترد على ترامب بشأن قتل الاسد

2020/09/16 | 15:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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