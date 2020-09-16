تفاصيل جديدة بشأن نحر العائلة الكوردية في بغداد

2020/09/16 | 15:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت مصادر اعلامية، الاربعاء، نقلا عن طبيب في الطب العدلي، عن تعرض ابنة العائلة التي نحر افرادها الثلاثة الى اعتداء جنسي من قبل المسلحين الذين اقتحموا منزل العائلة الكوردية في منطقة المنصور غربي بغداد.

وذكرت تلك المصادر، اليوم (16 ايلول 2020)، أن الجريمة وقعت عند 11:30 من ليلة أمس، وأن المسلحين أقتحموا المنزل تحت مسمى "قوة أمنية"، من ثم قاموا بقتل أفراد العائلة.

واضافت، ان "العائلة مكونة من ثلاثة أفراد، الأب والأم والإبنة الصيدلانية، واسمها شيلان دارا رؤوف، والطب الشرعي، أكد أنه تم الاعتداء جنسيا على الابنة قبل نحرها وبتر أطرافها، كما تم فصل رأس الأب عن جسده، أما الأم فتعرضت لطعناتٍ وحشية بالسكين".

واوضحت، انه "حتى الآن لم يتم التوصل إلى الفاعلين، ولم يتم القبض من قبل القوات الأمنية على أحد، أن المعتدين كانوا اقتحموا المنزل بقصد السرقة".

وكانت العائلة تعيش في شقة ببناء في منطقة المنصور في بغداد، قرب السفارة الروسية، حيث تعد تلك المنطقة آمنة، ولم يحدث فيها، أي حادث مماثل منذ 3 سنوات.

وكانت مصادر اخرى قد اشارت الى احتمال كون قتل العائلة يعود الى كون الابنة شيلان احد ناشطي تظاهرات تشرين الثاني الماضي في العراق، حيث قامت طوال 7 اشهر من التظاهرات بمعالجة المصابين في ساحات التظاهر.

جدير بالذكر ان الابنة شيلان خريجة كلية الصيدلة في بغداد عام 2016، ومن سكنة منطقة المنصور، وكانت تعمل صيدلانية في مدينة الطب ببغداد، في قسم الأمراض السرطانية، وحسب المعلومات الاولية، لم يكن الحادث إرهابيا، وإن القتلة دخلوا المنزل بقصد السرقة.

ا.ح

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