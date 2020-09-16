العراق يسلم الكويت عدد من الرفات البشرية

2020/09/16 | 15:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تحت اشراف ورعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم تسليم دولة الكويت عدد من الرفات البشرية من جمهورية العراق يعتقد بانها رفات لمواطنين كويتيين فقدوا خلال حرب الخليج 1990-1991.



تمت العملية بدعم من بعثة الامم المتحدة في العراق حيث قدمت طائرة لغرض النقل من العراق الى الكويت.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “تم العثور على الرفات في وقت مبكر من هذه السنة في مقبرة ضمن قضاء السماوة جنوب العراق وحالما يتم الانتهاء من التحاليل الخاصة سيتم الكشف عن عدد رفات الأشخاص التي أستُخرِجَت وتقديم معلومات عن هوية أصحابها.

واكدت اللجنة “سيساعد هذا الأمر في حسم قضية المفقودين بالنسبة لعوائلهم وتقديم إجابات على الأسئلة ذات العلاقة بمصيرهم.

واضافت ” على الرغم من انتهاء النزاع المسلح بين البلدين قبل 30 سنة تقريبًا، لا يزال مصير الأشخاص المفقودين مجهولًا بالنسبة للعديد من العوائل في كل من الكويت و العراق.

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