2020/09/16 | 15:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتفقد منفذ الشيب الحدودي في ميسان، ويطلع على آليات العمل فيه.

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