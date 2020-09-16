تخبّط ضياع كوارث! - مريم نجمه

2020/09/16 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه تخبّط ..



كوارث مستمرة ..



ضياع ..



همود..



صمت ..



تنازلات خيانات وركوع لا يغتفر, مع التخطيط والتركيز التآمري الدولي والسلطوي القمعي المحلي والأقليمي في العصر العولمي الإستعماري الإقتصادي التغيير الديموغرافي الجديد , شعوبنا مطعونة مشردة موؤدة ضائعة في كل شبر وبلد على كوكبنا المحترق , الموبؤ بأمراضه التي لا تحصى ..نحن في القاع وحيدون ..!من ينتشلنا من يقف بجانبنا ..؟ كيف ننهض ؟ لقد توزعت ......





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