2020/09/16 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت معارضة المحاصصة من قبل اصحابها، ما هي الا خرافة ومفارقة تدعو للاستغراب في الوهلة الاولى قبل ان تُكشف الحقائق الطاعنة التي ليست مخفية بقدر ما انها خاضعة لحالة من التستر الماكر، لما لها من خطورة اذا ما ازيحة عنها غطاء فرسانها، الذي لا يعدو عن كونه " ورقة توت " يابسة ليست بمقدورها البقاء امام رياح التغيير العاصفة المتمثلة بالانتفاضة المتواصلة حتى قلع المتسترين ذاتهم .ومن باب التأكيد على الدلالة توجب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا القوى السياسية المتحاصصة ترفض المحاصصة ؟ - علي عرمش شوكت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا القوى السياسية المتحاصصة ترفض المحاصصة ؟ - علي عرمش شوكت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).