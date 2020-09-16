العراق يسلم الكويت عدد من الرفات البشرية لكويتيين فقدوا خلال حرب الخليج

2020/09/16 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلم العراق، اليوم الاربعاء، دولة الكويت عدد من الرفات البشرية يعتقد بانها رفات لمواطنين كويتيين فقدوا خلال حرب الخليج 1990-1991.

وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “اليوم تحت اشراف ورعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم تسليم دولة الكويت عدد من الرفات البشرية من جمهورية العراق يعتقد بانها رفات لمواطنين كويتيين فقدوا خلال حرب الخليج 1990-1991″، مبينا ان “العملية تمت بدعم من بعثة الامم المتحدة في العراق حيث قدمت طائرة لغرض النقل من العراق الى الكويت”.

واضاف البيان، انه “تم العثور على الرفات في وقت مبكر من هذه السنة في مقبرة ضمن قضاء السماوة جنوب العراق، وحالما يتم الانتهاء من التحاليل الخاصة سيتم الكشف عن عدد رفات الأشخاص التي أستُخرِجَت وتقديم معلومات عن هوية أصحابها”، لافتا الى ان “هذا الأمر سيساعد في حسم قضية المفقودين بالنسبة لعوائلهم وتقديم إجابات على الأسئلة ذات العلاقة بمصيرهم”.

واكد، انه “على الرغم من انتهاء النزاع المسلح بين البلدين قبل 30 سنة تقريبًا، لا يزال مصير الأشخاص المفقودين مجهولًا بالنسبة للعديد من العوائل في كل من الكويت و العراق”.

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