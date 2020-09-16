2020/09/16 | 15:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأدانت رئاسة البرلمان، حادثة قتل عائلة في بغداد، فيما طالبت بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت.

مجهولون اقتحموا أسرة شابة صيدلية في بغداد وقتلوها مع والديها نحرًا

وقال نائب رئيس البرلمان بشير حداد في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "ندين بأشد العبارات الجريمة البشعة والنكراء بحق عائلة تعيش وسط بغداد منطقة المنصور، حيث تم التنكيل بأفراد العائلة المتكونة من الأب دارا رؤوف والزوجة الموظفة عالية رشيد نجم والإبنة الصيدلانية (شيلان) وقتلهم بفعل غادر وجبان وتصفيتهم جسديًا وبوحشية يندى له الجبين".

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واستنكر الحداد، "هذه الجريمة البشعة"، فيما طالب "الجهات المختصة بالإسراع في إجراء تحقيق عاجل وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت لينالوا جزاءهم العادل طبقًا للقانون".

من جانبه أدان النائب ديار برواري، الحادثة، محذرًا من خطورة هذه الجرائم على أمن المواطنين وأرواحهم.

وقال برواري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "ما حدث يوم أمس جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية والتي جرت وسط العاصمة بغداد حيث تم قتل السید دارا رؤف نجم و زوجتة السیدة عالیة نجم وابنتها الصیدلانیة شیلان دارا رؤف في حي المنصور وسط بغداد التي یشرف الجیش العراقي على أمنها وحمايتها".

وأشار البيان إلى أنه "تم نحر جميع أفراد العائلة علی ید مجرمین في ظروف غامضة".

وأكد برواري على أن "هذا الجرم يمثل عملا إرهابيًا خطيرًا".

وطالب الجهات الأمنية، "بإجراء تحقيق واسع وبالعمل الفاعل للوصول إلی الجناة الحقیقیین وإحالتهم إلی القضاء لینالوا جزائهم ومنع تكرار هذه الجرائم التي تهدد الأمن والأمان للمواطنين وتعد رسالة خطيرة لإثارة الخوف بين السكان".

وكان مجهولون اقتحموا أسرة شابة صيدلية في بغداد وقتلوها مع والديها نحرًا، في منطقة المنصور في بغداد، بحسب مصدر في وزارة الداخلية، بالوقت الذي قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الصيدلانية "شيلان" كانت مسعفة خلال احتجاجات ساحة التحرير.

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