الكاظمي يتفقد منفذ الشيب الحدودي في ميسان

2020/09/16 | 15:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، منفذ الشيب الحدودي مع ايران، وذلك ضمن زيارته التي يقوم بها الى محافظة ميسان.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تفقد منفذ الشيب الحدودي في ميسان، واطلع على آليات العمل فيه".

ترأس القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، اجتماعاً للقيادات الامنية في محافظة ميسان.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، أن "الكاظمي ترأس خلال زيارته الى محافظة ميسان، اليوم ، اجتماعا للقيادات الأمنية في المحافظة، وقيادة عمليات سومر، بحضور وزيري الدفاع والداخلية".

وأشاد الكاظمي بحسب البيان في مستهل الاجتماع بـ "جهود القوات الأمنية في محافظة ميسان"، داعيا الى "بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم المحافظة".

وأكد الكاظمي على أن "القائد الأمني في المحافظة لا يمثل نفسه ولا عشيرته، إنما يمثل الدولة التي هي أعلى وسام وأعلى عنوان اعتباري، وهذا الأمر سيخلق واقعا أمنيا أكثر استقرارا، ويعزز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية".

ووجّه الكاظمي بـ "الاهتمام بالقوات المكلفة بحماية وتنظيم التظاهرات وتدريبها جيدا، وشدد على عدم التسامح إزاء أي اعتداء على مؤسسات الدولة"، داعيا الى أن "يكون سلاح القوات الأمنية في التظاهرات هو سلاح الصبر، وعليها أن تستخدم أساليب مسؤولة في التعامل مع التظاهرات السلمية".

وأشار إلى أن "هناك مناطق ظلمت في السابق، وإشاعة الفوضى ليس في مصلحتها ولا في مصلحة مستقبلها"، مشدداُ على "الوقوف بقوة وحزم إزاء أي تجاوزات أمنية".

وقال مخاطبا القيادات الأمنية، إن "الفرصة سانحة اليوم للنجاح، وستواجهون صعوبات في تنفيذ مهامكم، لكن ما تبذلونه هو لمصلحة أولادنا، ولأجل أن نصنع أملا لدى الناس، وسنخوض التحدي بلا تردد".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، بـ "تلبية احتياجات القيادات الأمنية في محافظة ميسان، وتوفير المستلزمات الحديثة التي تسهّل مهامها وتنفيذها واجباتها بسرعة وأكثر إتقانا".

والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في ميسان.

وذكر بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعلى هامش زيارته الى محافظة ميسان، التقى بممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في محافظة ميسان، واستمع الى مطالبهم التي تنصب على النهوض بواقع المحافظة وأبنائها".

وقال الكاظمي إن "واقع محافظة ميسان مؤلم، فيما تعد من أكثر المحافظات، مثالية للنمو والنجاح، حيث تتوافر فيها كل المقومات، وتنتظر من يستثمر طاقاتها".

وبيّن أنه "سيعلن عن مجلس الخدمة الذي سينظم التعيينات في مؤسسات الدولة وفق خطط مرسومة، ويحقق العدالة للمتقدمين ويغلق الباب أمام محاولات استغلال هذا الملف".

وأكد الكاظمي أن "الحكومة تواجه تحديات وضغوطات، وهي تعمل حاليا على تخليد تضحيات شهداء تشرين وتثبيت حقوقهم"، مبينا أن "العنف واستخدام السلاح لا ينفع ولا يبني دولة، والحل الجذري هو سيادة القانون وتحقيق المساواة والعدل".

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، مبيناً انه من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام ٢٠٠٨ والى اليوم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال لقائه بمحافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية فيها، اكد ان ميسان تستحق منا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهلها، فهي محافظة مضحية وقدّمت الكثير للعراق".

واضاف الكاظمي "نحتاج الى تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة، وأكثر الخروقات تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية، وعشائرنا الأصيلة لن تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط الأمن والاستقرار".

واشار الى ان "سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات".

وبين الكاظمي ان "هناك حاجة ماسّة لوضع إستراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية، وبتكاليف أقل"، لافتاً انه "من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام ٢٠٠٨ والى اليوم، وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات".

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، الى محافظة ميسان على رأس وفد حكومي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 ايلول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا موسعا مع محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة، للاطلاع على احتياجاتها والوقوف على المشاكل التي تواجهها".

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