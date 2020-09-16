الإعصار سالي يصل الولايات المتحدة وتحذيرات من فيضانات خطرة

2020/09/16 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب الإعصار "سالي" الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، الأربعاء، كما أعلن المركز الوطني للأعاصير متوقعا أن يتسبب بفيضانات خطرة.

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