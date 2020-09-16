2020/09/16 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت الولايات المتحدة مساعدات الى وزارة البیشمركة في إقليم كردستان العراق.

وأعلن السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر أن المساعدات الأميركية عبارة عن معدات ولوازم عسكرية بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار، بالإضافة الى تدريب البيشمركة على تلك المعدات.

وأشار إلى أن تلك المساعدات تؤكد دعم ومساندة الولايات المتحدة لبغداد وكردستان من أجل استتباب الأمن والسلام في المنطقة، مشيدا بدور البیشمركة في محاربة تنظيم داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية لإقليم كردستان بقيمة 250 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية لإقليم كردستان بقيمة 250 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).