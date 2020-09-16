بالصور.. الصليب الأحمر في العراق توضح نقل رفات المفقودين الكويتيين

2020/09/16 | 15:49 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اوضحت لجنة الصليب الاحمر في العراق، نقل رفات المفقودين الكويتيين.





وقالت انه "اليوم تحت اشراف ورعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم تسليم دولة الكويت عدد من الرفات البشرية من جمهورية العراق يعتقد بانها رفات لمواطنين كويتيين فقدوا خلال حرب الخليج 1990-1991".

واضافت: "تمت العملية بدعم من بعثة الامم المتحدة في العراق حيث قدمت طائرة لغرض النقل من العراق الى الكويت".

واشارت الى انه "تم العثور على الرفات في وقت مبكر من هذه السنة في مقبرة ضمن قضاء السماوة جنوب العراق وحالما يتم الانتهاء من التحاليل الخاصة سيتم الكشف عن عدد رفات الأشخاص التي أستُخرِجَت وتقديم معلومات عن هوية أصحابها"، مبينة ان "هذا الأمر سيساعد في حسم قضية المفقودين بالنسبة لعوائلهم وتقديم إجابات على الأسئلة ذات العلاقة بمصيرهم".

وبينت انه "على الرغم من انتهاء النزاع المسلح بين البلدين قبل 30 سنة تقريباً، لا يزال مصير الأشخاص المفقودين مجهولًا بالنسبة للعديد من العوائل في كل من الكويت و العراق".

Mohameed

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