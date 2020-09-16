2020/09/16 | 15:51 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الفرعي لكرة القدم بمحافظة كربلاء يقرر استئناف مسابقة دوري الشباب 2019/2020 لتولد 2001/2002 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/16 | 15:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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