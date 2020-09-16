صحفيون امريكيون : ترامب لايفرق بين عقلية القطيع ومناعة القطيع

2020/09/16 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

عبر عدد من كبار الاعلاميين والصحفيين في الولايات المتحدة عن نفورهم واشمئزازهم من “الاداء الغبي” للرئيس الامريكي دونالد ترامب في برنامج تلفزيوني مباشر بثته قناة اي بي سي .

وذكر موقع روستوري في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مضيف البرنامج جو سكاربورو قوله إن ” من اللافت للنظر أن هناك أشخاصًا في البيت الأبيض مثل ترامب يتطلعون إلى المناقشات” ، مضيفا أن ” من الواضح أن وعلى الرغم من مرور اربع سنوات على توليه منصبه لايفهم ولايعرف القضايا “.

وتابع أن ” 200 الف امريكي تقريبا قد ماتوا بسبب فايروس كورونا ومازال ترامب يتعثر بلا استراتيجية ، فهو في الواقع – يتحدث عن زلة فرويد ، يخرج ويتحدث عن عقلية القطيع ، ثم يتوقع ان يحصل على موافقة القطيع ، على أي شيء قاله “.

وواصل التقرير ان ” سكاربوروالمضيف المشارك ميكا بريجنسكي عبرا عن دهشتهما من عدم معرفة الرئيس الفرق بين عقلية القطيع ومناعة القطيع والازمة التي يواجهها حيث خلط بين المصطلحين قائلا انهما سيؤديان الى اختفاء فايروس كورونا “.

وقال بريجنسكي إن” هذا أمر لا يصدق لأن ذلك لا يعني أنه غبي فحسب ، بل لا يهتم بموت ما بين 2 إلى 3 ملايين شخص ، عندما يتحدث عن مناعة القطيع ولكنه لا يفهم حتى العبارة هذا هو الشخص الذي لا يهتم “.

وقال سكاربورو “لقد فعل دونالد ترامب الليلة الماضية شيئًا غير عادي تمامًا”.



“لقد اعترف بصوت عالٍ أنه بعد مقتل 200 ألف أمريكي ، عاد الآن إلى حيث بدأ البريطانيون ، حيث بدأ رجال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتحدثون عن مناعة القطيع ، ثم سارعوا إلى التخلص من ذلك على الفور عندما اكتشفوا عدد القتلى البريطانيين هناك سيكون هائلا وهو ما يعني عدم فهم ترامب لما يقول “.



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