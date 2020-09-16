محافظة عراقية تسجل 26 حالة انتحار خلال النصف الأول من 2020


محافظة عراقية تسجل 26 حالة انتحار خلال النصف الأول من 2020
2020/09/16 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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