2020/09/16 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، ان وزير الثقافة حسن ناظم تبنى موضوع المكافآت التشجيعية، فيما اشار وزير الثقافة الى :" ان تعيين خريجي الاعلام متعلق بالموازنة".وقال اللامي في مؤتمر صحفي مع وزير الثقافة حسن ناظم في مقر نقابة الصحفيين ، حضرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ "بحثنا مع وزير الثقافة حسن ناظم عددا من الامور التي تخص الصحفيين والعمل الاعلامي والمكافآت التشجيعية للصحفيين"، مبينا :" ان الوزير متبن لهذا الموضوع بقوة وسيكون ضمن ميزانية وزارة الثقافة للعام المقبل".واضاف :" ان نقابة الصحفيين ستتكفل بتدريب كل من يتعين من خريجي الاعلام لكي يخدم الدولة"، لافتا الى :" ان هناك تعاونا بين وزارة الثقافة ونقابة الصحفيين ،وهذه اول زيارة للوزير الى مقر النقابة".



فيما اكد وزير الثقافة حسن ناظم خلال المؤتمر انه "تمت تهيئة الارضية بشأن المكافأة التشجيعية التي تتعلق بموافقة مجلسي الوزراء والنواب، وهناك قناعة لدى رئيسي الوزراء والنواب حولها"، لافتا الى ان "مسألة تعيين خريجي الاعلام تتعلق بالموازنة ودرجات الحذف والاستحداث، وستكون لنا فرصة لتعيين بعض الخريجين بعد اقرار الموازنة".وحول قانون العيد الوطني العراقي، قال الوزير "كانت هناك محاولات لتمرير القانون ، لكن بعد 17 عاما اخفقت الحكومات السابقة في تمريره".وتابع ان "وزارة الثقافة تبنت مشروع القانون وعدلت عليه ، وبعد عدة مناقشات واجتماعات اتفقنا على ان يكون العيد الوطني هو الثالث من تشرين الاول 1932 ، وهو تاريخ دخول العراق عصبة الامم وانتهاء الانتداب البريطاني والاعتراف بالعراق دولة مستقلة ، "، موضحا :" ان هذا اليوم لا يتبع لجهة او طائفة وعرق بل هو يوم لكل العراقيين".ولفت الى :" ان القانون تم تقديمه الى مجلس الوزراء وتم التصويت عليه ، والان هو في البرلمان بصدد التصويت عليه"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الصحفيين: وزير الثقافة تبنى موضوع المكافآت التشجيعية/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الصحفيين: وزير الثقافة تبنى موضوع المكافآت التشجيعية/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).