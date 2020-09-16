حكومة نينوى توجه بالتحاق الموظفين الموجودين خارج المحافظة بوظائفهم خلال عشرة ايام

2020/09/16 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/وجهت حكومة نينوى المحلية، اليوم الاربعاء ، بالتحاق جميع الموظفين الموجودين خارج المحافظة بوظائفهم والمباشرة باداء اعمالهم .وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان موظفي دوائر نينوى الساكنين في اقليم كردستان والمناطق الاخرى، عليهم الالتحاق بوظائفهم خلال مدة لا تزيد عن 10 ايام".واضاف الجبوري ان" الحدود باتت مفتوحة والنقاط الامنية تعمل على تسهيل حركة التنقل بين المدن، لذا لم تعد هناك مبررات لعدم الالتحاق"./ انتهى

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