وصول شحنة المُساعدات العراقية الثالثة الى الخرطوم

2020/09/16 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وصلت إلى الخرطوم شحنة المُساعَدات العراقية الثالثة، وتشتمل على 600 سلة غذائيّة مُقدّمة من العراق إلى الأشقاء في السودان ، وذلك في إطار المساعدات الإغاثيّة التي يُقدّمها العراق؛ للتخفيف من حجم المُعاناة التي تعرَّض لها الشعب السودانيّ الشقيق جراء الفيضانات./انتهى5

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