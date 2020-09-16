المالية النيابية: 3 تريليونات دينار مقدار العجز برواتب الموظفين شهريا بسبب سياسات الكاظمي

2020/09/16 | 15:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن وجود عجز يقدر بـ 3 تريليونات دينار شهريا جراء سياسات الكاظمي المالية الاخيرة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي سعداوي لـ/المعلومة/ ان “ العراق بحاجة الى 5 تريليونات دينار شهريا لتامين الرواتب وما يصله من صادرات النفط لا يتجاوز التريليوني دينار”.

واضاف انه “تم تامين بقية الاموال من الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا لتغطية نفقات الرواتب”، مشيرا الى ان “السياسيات المالية الاخيرة لحكومة الكاظمي تسببت بضياع تلك الاموال وعودة العجز بسداد رواتب موظفي الدولة”.

واوضح سعداوي ان “مقدار العجز الشهري برواتب الموظفين الذي تواجهه الدولة حاليا يقدر بـ 3 ترليون دينار لغاية العام الجاري”.انتهى25و

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