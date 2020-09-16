2020/09/16 | 15:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

ناقش مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع جهاز الأمن الوطني موضوع التظاهرات الشعبية، وأهمية محاكمة قتلة المتظاهرين والقوات الأمنية، ومحاسبة العصابات الإجرامية.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):إن " الاعرجي زار مقر جهاز الأمن الوطني، من أجل تنسيق الرؤى في العمل الأمني ودعم الجهاز في مهمته الوطنية".

واضاف ،انه " تمت مناقشة موضوع التظاهرات الشعبية، وأهمية محاكمة قتلة المتظاهرين والقوات الأمنية، ومحاسبة العصابات الإجرامية وفق القانون".

وتابع البيان ،ان " الأعرجي اشاد بجهود جهاز الأمن الوطني في حماية أمن المواطنين والحفاظ على المصالح العامة والخاصة"، مؤكدا على "ضرورة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء ومجلس الأمن الوطني المتعلقة بالجانب الأمني، والتي هي على مساس مباشر بأمن المواطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يناقش مع الاسدي محاكمة قتلة المتظاهرين ومحاسبة العصابات الإجرامية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يناقش مع الاسدي محاكمة قتلة المتظاهرين ومحاسبة العصابات الإجرامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).