إعدام إيران المصارع أفكاري

2020/09/16 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إعدام السلطات الإيرانية المصارع، نافيد أفكاري، بـ "العمل الحقير".

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