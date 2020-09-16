المالية النيابية تبحث مع وزير النقل تخصيص المبالغ اللازمة لإكمال ميناء الفاو الكبير

2020/09/16 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مع وزير النقل ناصر البندر تخصيص المبالغ اللازمة لإكمال ميناء الفاو الكبير.

وقال بيان للجنة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وفد من اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وعدد من الاعضاء، التقى، اليوم الاربعاء وزير النقل ناصر البندر لبحث عدد من القضايا المهمة والسبل الكفيلة في دعم وانجاح قطاع النقل العراقي”، مبينا ان “وفد اللجنة المالية، اكد على تخصيص المبالغ اللازمة لإكمال إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وتشغيل القناة الجافة بعد ان خصصت اللجنة مبلغ ٤٠٠ مليار دينار لهذا المشروع في موازنة عام ٢٠١٩”.

وشددت اللجنة المالية، بحسب البيان، على “ضرورة الإسراع باصلاح الضرر في خط السكك الحديدية في منطقة الفتحة التابعة لمحافظة صلاح الدين لإعادة تسيير القطارات من اجل نقل البضائع و المسافرين لسوريا وتركيا ومعالجة الأضرار في جسور السكك إلى المنطق الغربية باتجاه الأردن و سوريا” ، مؤكدة على “الاهتمام بالمطارات وشركة الخطوط الجوية العراقية فيما يخص شروط السلامة والأمان العالمية، فضلا عن دعم السلطة البحرية بعد ان صادقت الوزارة على تشكيل مجلس ادارتها و تخصيص مقر لها لتاخذ دورها في مجال العمل المحدد لها وفقا للقانون و المعايير الدولية”.

كما بحث وفد اللجنة المالية خلال اللقاء، “سبل اكمال الطريق الرابط بين الزبير وميناء الفاو الكبيرالذي وصلت نسبة الانجاز فيه الان ٢٤٪ واهم المعوقات التي تحول دون إكماله”.

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