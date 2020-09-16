2020/09/16 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الثقافة حسن ناظم ونقيب الصحفيين مؤيد اللامي عددا من خريجي كلية الإعلام.

وبحث الوزير والنقيب مع الخريجين سعي الوزارة في إيجاد فرص عمل للمساهمة في القضاء على البطالة، ورفد المؤسسات الإعلامية بالطاقات والكفاءات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة حسن ناظم ونقيب الصحفيين مؤيد اللامي يستقبلان خريجي كلية الإعلام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة حسن ناظم ونقيب الصحفيين مؤيد اللامي يستقبلان خريجي كلية الإعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).