عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 4357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3895 حالة شفاء و82 وفاة

2020/09/16 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل 4357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3895 حالة شفاء و82 وفاة.

– الصحة: مجموع حالات الشفاء: 237241 بنسبة الشفاء 78.3 بالمئة.

– الصحة: مجموع الاصابات: 303059 إصابة.

– الصحة: الحالات الكلية تحت العلاج: 57570 حالة.

– الصحة: الراقدون في العناية المركزة: 604 حالات.

– الصحة: مجموع الوفيات: 8248 حالة.

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