الحلبوسي: حماية أمن البعثات الدبلوماسية من المسؤوليات القانونية والأخلاقية للحكومة

2020/09/16 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن ما حصل من اعتداء على موكب السفارة البريطانية يعتبر خرقا مؤسفا ومحرجا.

الحلبوسي أكد في تغريدة على تويتر، أن أمن البعثات الدبلوماسية من المسؤوليات القانونية والأخلاقية للحكومة، وأن ما حصل لموكب السفارة البريطانية يمثل خرقا مؤسفا ومحرجا، فيما أشار إلى دعمه للجهود الأمنية الحكومية في بسط سيطرة الدولة وحفظ هيبتها وحماية أمن ضيوفها، من خلال تعقب خلايا الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط السلاح المنفلت.

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