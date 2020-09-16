المالية النيابية تبحث مع وزير النقل تخصيص المبالغ اللازمة لإكمال ميناء الفاو

2020/09/16 | 16:20 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} بحث وفد من اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري رئيس اليوم الاربعاء، مع وزير النقل ناصر البندر لبحث عدد من القضايا المهمة والسبل الكفيلة في دعم وانجاح قطاع النقل العراقي.





وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "وفي مستهل اللقاء الذي عقد في مقر وزارة النقل اكد وفد اللجنة المالية على تخصيص المبالغ اللازمة لإكمال إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وتشغيل القناة الجافة بعد ان خصصت اللجنة مبلغ ٤٠٠ مليار دينار لهذا المشروع في موازنة عام ٢٠١٩".

وشددت اللجنة المالية "على ضرورة الإسراع بإصلاح الضرر في خط السكك الحديدية في منطقة الفتحة التابعة لمحافظة صلاح الدين لإعادة تسيير القطارات من اجل نقل البضائع والمسافرين لسوريا وتركيا و معالجة الأضرار في جسور السكك إلى المنطق الغربية باتجاه الأردن و سوريا".

وأكدت اللجنة المالية على "الاهتمام بالمطارات وشركة الخطوط الجوية العراقية فيما يخص شروط السلامة والأمان العالمية، فضلا عن دعم السلطة البحرية بعد ان صادقت الوزارة على تشكيل مجلس ادارتها وتخصيص مقر لها لتأخذ دورها في مجال العمل المحدد لها وفقا للقانون و المعايير الدولية".

كما بحث وفد اللجنة المالية خلال اللقاء سبل اكمال الطريق الرابط بين الزبير و ميناء الفاو الكبير الذي وصلت نسبة الانجاز فيه الان ٢٤% وأهم المعوقات التي تحول دون إكماله".

عمار المسعودي

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