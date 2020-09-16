الاتحاد الأوروبي يستعد لإلغاء 'إجراء دبلن' المتعلق ببلد دخول المهاجرين

2020/09/16 | 16:28 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن المفوضية تريد ”إلغاء“ ما يسمى بـ ”إجراء دبلن“، الذي يحمل أول بلد يدخله المهاجر، مسؤولية طلبه للجوء.

وقبل أسبوع من تقديم تعديل منتظر جدا لسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، قالت فون دير لايين: ”يمكنني أن أعلن أننا سنلغي إجراء دبلن ونستبدله بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة (…)، وستكون هناك آلية جديدة قوية للتضامن“.

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