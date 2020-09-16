تطورات أزمة الجائحة في العراق: أكثر من 300 ألف إصابة بالفيروس القاتل

2020/09/16 | 16:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 أيلول 2020)، إن "دوائر الصحة في عموم المحافظات العراقية سجلت 4357 إصابة جديدة بفيروس كورنا، قابلها 3895 حالة شفاء من الفيروس، و82 حالة وفاة".

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