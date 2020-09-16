تحقيق أممي يتهم مادورو ومسؤولين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا 

2020/09/16 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محققون للأمم المتحدة، الأربعاء، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وأعضاء في حكومته يقفون وراء "جرائم ممكنة ضد الإنسانية" في بلدهم الذي تمزقه أزمة سياسية واقتصادية، مشيرين إلى استخدام منهجي للتعذيب واغتيالات.

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