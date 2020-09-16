فرنسا تعبر عن أسفها لعدم تشكيل حكومة لبنانية حتى الآن

2020/09/16 | 16:28 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بيروت يوم 1 سبتمبر أيلول 2020.صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.باريس (رويترز) - قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية يوم الأربعاء إن فرنسا تأسف لفشل السياسيين اللبنانيين في تشكيل حكومة بعد أسبوعين من تحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موعدا نهائيا لذلك في 15 سبتمبر أيلول، موضحا أن الوقت لم يفت بعد لتشكيل حكومة.وقال المسؤول لرويترز “فرنسا تأسف لفشل الزعماء السياسيين اللبنانيين في الالتزام بتعهداتهم التي قطعوها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر 2020 وفقا للإطار الزمني المعلن”.وأضاف “لم يفت الأوان بعد: على الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم والتصرف في نهاية الأمر بما يصب في مصلحة لبنان وحده بإتاحة الفرصة لمصطفى أديب لتشكيل حكومة بما يلائم خطورة الوضع”.إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين

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