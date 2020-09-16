جوائز مهرجان دوفيل السينمائي 2020: تكافئ لجنة التحكيم فيلم - العش-اخراج إخراج شون دوركين. - سمير حنا خمورو

2020/09/16 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو سمير حنا خمور تحت شعار تعالوا نحتفل بعودة السينما الى الجمهور السينمائي انعقد مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية السادس والأربعين في مدينة دوفيل من 4 ايلول/سبتمبر وإلى 13 سبتمبر 2020.



وهذا المهرجان فرصة للتعرف على الافلام الاميركية الجديدة، وعادة يحضرها ممثلين ومخرجين معروفين، وقد عرض خلال عشرة ايام 100 فيلم سينمائي.



وكان حصة الافلام التي اخرجتها نساء في هذه الدورة تسعة من 15 فيلم شارك في المسابق ......





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