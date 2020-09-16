في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا - عبدالرزاق دحنون

2020/09/16 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون عنوان فرعي:لو كنت من مازن لم تستبح دمي بنو اللقيطةأغار ناس من بني شيبان على رجل من بني العنبر يقال له قُريط بنُ أُنيف فأخذوا له ثلاثين بعيراً، فاستنجد قومه فلم ينجدوه، فأتى مازن تميم، فركب معه نفرٌ من أهلها، فأطردوا لبني شيبان مئة بعير فدفعوها إليه، فقال هذه الأبيات التي افتتح بها أوس بن حبيب الطائي المكني بأبي تمام ديوان حماسته الذي ألفه في محبسه أيام حصار الثلج.



فقد قصد الأمير عبد ال ......





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