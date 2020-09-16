2020/09/16 | 16:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تحدد الثالث عشر من تشرين الثاني المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز لكرة الصالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/16 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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