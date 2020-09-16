الاسبوع المقبل الزراعة تصدر الشعير لـ10 دول والتمور في تشرين الاول

2020/09/16 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن تحديد الاول من تشرين الاول المقبل موعدا لتصدير التمور خارج العراق ومنح موافقات تصدير الشعير من قبل القطاع الخاص لعشر دول الاسبوع المقبل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال المتحدث باسم الزراعة حميد النايف لـ/المعلومة/ ان “ العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الشعير للعام الثاني على التوالي ويوجد لدينا فائض يقدر بـ 700 الف طن بعد تامين كافة احتياجات الدواجن والحقول وغيرها”.

واضاف ان “الوزارة ستمنح شركات القطاع الخاص لتصدير تلك الكميات خلال اسبوع لاكثر من 10 دول تقدمت عليها”، لافتا الى انه “توجد كميات اخرى لدى العراق خزين استراتيجي احتياطي”.

واوضح ان “الوزارة بصدد تصدير التمور في الاول من تشرين الاول المقبل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي”.انتهى25و

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